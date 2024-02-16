Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) сообщило о смерти Алексея Навального в колонии. Как на это отреагировали главы иностранных государств и ведомств — в материале RTVI.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич (в соцсети Х)

Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего режима в России. Мои соболезнования семье и друзьям.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Сейчас у нас нет никакой информации [о причине смерти Навального]. Вот почему так важно установить все факты, и вот почему России предстоит ответить на ряд очень серьезных вопросов. Мы увидели, что Россия становится все более и более авторитарной державой, что она использует притеснение против оппозиции на протяжении многих лет. И, конечно, он был в тюрьме, он был заключенным. И поэтому чрезвычайно важно, чтобы Россия сейчас ответила на все вопросы, которые будут заданы о причине смерти. Я глубоко опечален и очень обеспокоен. И, конечно же, Алексей Навальный был очень сильным голосом свободы, демократии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. [Владимир] Путин ничего не боится больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа. Мрачное напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии.

Глава Евросовета Шарль Мишель

Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает исключительную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим.

Вице-президент США Камала Харрис

Если это [смерть Навального] подтвердится, это станет еще одним признаком жестокости Путина. Какую бы историю они ни рассказывали, давайте проясним: ответственность несет Россия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Его [Навального] смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан

Если это подтвердится, то это ужасная трагедия. И, учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (в соцсети Х)

Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования его семье, близким и российскому народу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (в соцсети Х)

Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в соцсети Х)

Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия.

Президент Франции Эммануэль Макрон (в соцсети Х)

В современной России свободных людей сажают в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его преданности и мужеству. Мои мысли — с его семьей, близкими и российским народом

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллсторм (в соцсети Х)

Если сообщение о его смерти в российской тюрьме правдиво, то это представляет собой еще одно ужасное преступление режима Путина. Безжалостность в отношении Навального еще раз показывает, почему необходимо продолжать борьбу с авторитаризмом.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (в соцсети Х)

Россия обращается к внешней политике так же, как относится к своим же гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем, — как [Борис] Немцов [тогда] или Навальный сейчас: в тюремном заключении и замученный до смерти за то, что решил сопротивляться Путину. Покойся с миром.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Теперь он поплатился за мужество своей жизнью.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

Известие о смерти Алексея Навального заставило меня оцепенеть. Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный, бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, был заглушен ужасными методами. Мои мысли с его женой, детьми, друзьями и коллегами.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

МИД шокирован сообщениями о смерти Алексея Навального. Всю ответственность за эту трагедию несут российские власти. Мы требуем независимого расследования и полного объяснения всех обстоятельств смерти. Напоминаем, что с аналогичной опасностью могут столкнуться и другие политзаключенные в России, в том числе: Владимир Кара-Мурза*, которого уже дважды травили из-за оппозиционной деятельности, а также Алексей Горинов и Мария Пономаренко. Мы призываем все демократическое сообщество совместно осудить российские власти и предпринять решительные шаги для немедленного наказания всех виновных в этой трагедии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск (в соцсети Х)

Алексей, мы никогда тебя не забудем. И мы никогда их не простим.

Президент Украины Владимир Зеленский

Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции.

Позиция России Сразу после сообщений о смерти оппозиционера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российского лидера оповестили об этом. «ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в сложившейся ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать», — сказал он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна». «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — заключила она.

О смерти Алексея Навального 16 февраля сообщили в УФСИН по ЯНАО. По данным службы, 16 февраля он после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Как писал RT, у Алексея Навального оторвался тромб, что привело к смерти. По данным Телеграм-канала Baza, Навальному стало плохо около часа дня. Ему вызвали скорую помощь. Медики пытались откачать Алексея, но в 14.17 он умер.

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