Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал дискуссию о запрете на ношение никабов. Свое мнение он высказал в специальном интервью RTVI.

«Я не говорю сейчас как глава республики и политик, [это] мое личное мнение. У нас светское государство. Есть светские законы и есть религиозные законы», — сказал Меняйло.

По мнению главы региона, в многонациональной стране все должны жить по светским законам. Он добавил, что школы — это также светские учреждения.

«Как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю», — заявил Меняйло.

Есть общепринятые нормы и правила поведения, продолжил глава республики. «Да, есть религиозные обряды, пожалуйста. Кто кому запрещает ходить в храм, молиться? Вот у нас недавно крестный ход был. Кто кому запрещает ходить в мечеть молиться?» — отметил Меняйло.

По его словам, республики Кавказа живут по общим российским законам.

«А как они могут жить? Находясь в составе Российской Федерации, где действует единое законодательство для всех, в том числе и светское. У нас в Конституции написано, что мы светское государство. Как они [республики Кавказа] могут жить только по религиозным законам? Так не бывает или быть не должно», — сказал Меняйло.

В июле Координационный центр мусульман Северного Кавказа выступил против ношения никаба, паранджи и других головных уборов, скрывающих лицо. В заявлении говорилось, что «никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа», а большинство исламских ученых не считает его ношение обязательным.

В июле Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и муфтият Дагестана объявили временный запрет на ношение никабов в республике. Позже дагестанский муфтият заявил, что «в некоторых обстоятельствах ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности всего общества».