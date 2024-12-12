В Молдове любая власть будет вести переговоры о евроинтеграции, поскольку соответствующие поправки внесены в Конституцию по итогам референдума, однако нынешние условия интеграции во многом противоречат интересам молдаван. Такое мнение лидер «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), бывший президент страны Игорь Додон высказал в специальном интервью RTVI.

Додон напомнил, что его партия не признает прошедший 20 октября референдум о внесении изменений в Конституцию Молдовы «с целью вступления в ЕС». По его словам, сторонники поправок выиграли с перевесом всего в 10 тысяч голосов за счет молдавской диаспоры, прежде всего, в США.

«Когда вносятся изменения в Конституцию, такие концептуальные, на основании [мнения] граждан Молдовы, которые несколько десятков лет живут за океаном, легитимность этого референдума близка к нулю», — считает Додон.

Однако изменения в Конституцию были внесены, продолжил экс-президент.

«В этой ситуации, конечно, следующая власть, даже с нашим участием, эти переговоры с Европейским Союзом продолжит. В Конституции это записано. Но мы считаем, что любые переговоры — с Европейским Союзом, с другими нашими партнерами — должны основываться на национальном интересе. К примеру, я не согласен, и это официальная позиция партии, с некоторыми условиями европейской интеграции», — сказал Додон.

ПСРМ выступает за нейтралитет и против вступления Молдовы в НАТО, а также за то, чтобы «любая интеграция была вместе с Приднестровьем», пояснил собеседник RTVI. Партия социалистов также против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам и за официальный статус русского языка в республике, отметил Додон.

«Мы против того, что подрывает наши ценности. Мы против ЛГБТ*, это позиция принципиальная партии. Мы когда будем вести переговоры, на этом будем настаивать», — добавил экс-президент.

При этом сам Додон не верит в перспективы вступления Молдовы в Евросоюз. «Я считаю, что Молдова не станет членом ЕС. Я евроскептик, глубокий евроскептик. Потому что нынешняя европейская интеграция противоречит многим моментам того, что нужно нам, гражданам Молдовы», — заявил политик.

По данным молдавского ЦИК, за внесение в Конституцию поправок о евроинтеграции проголосовали более 749 тыс. человек, против — более 739 тыс.

Молдова и Украина в июне 2022 года получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России