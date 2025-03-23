На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, загоревшейся после атаки беспилотников, в ночь на 23 марта произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — говорится в сообщении.

Пожарные продолжают тушить пожар на втором загоревшемся резервуаре. После ночного выброса «идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара», сообщили в оперштабе. Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м. Специалисты охлаждают соседние резервуары, чтобы не допустить распространения огня.

К тушению пожара привлечены более 470 человек, в том числе сотрудники МЧС Ставропольского края, Адыгеи, и Ростовской области. Задействовано около 190 единиц техники и четыре пожарных поезда, которые подвозят воду для заполнения пожарного водоема на территории нефтебазы.

После выброса нефтепродуктов региональное управление Роспотребнадзора сообщило о превышении предельно допустимых показателей по бензолу в Кропоткине. По остальным показателям превышения нет во всех пяти точках отбора, отметили в ведомстве.

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе начался 19 марта после падения обломков украинского беспилотника. Оперштаб региона сообщал о повреждении трубопровода между резервуарами. В ночь на 21 марта на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара. Двое пожарных получили отравление и ожоги, огонь распространился еще на один резервуар. Вечером того же дня оперштаб сообщил, что первый загоревшийся резервуар полностью потушили.