Грузия сознательно отказывается от прозападного политического курса, который мог превратить страну в нечто подобное Украине. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

Он отметил, что правительство Грузии «видит, во что Запад превратил Украину», которая теперь «балансирует на грани утери государственности». По мнению Тарасова, это стало причиной отказа поддержать западные санкции в отношении России и выступить на стороне Украины, что привело к приостановке евроинтеграции.

«Запад предлагает Грузии проект украинизации, а российская сторона и другие партнеры, в том числе Азербайджан, — участие в широких коммуникационных проектах», — отметил Тарасов.

Эксперт добавил, что грузинское правительство планирует сотрудничать с Ираном, Китаем, Россией, Турцией, а также непосредственно участвовать в создании международного транспортного коридора «Север — Юг».

Этот проект, по мнению политолога, позволит Грузии «полноценно использовать транзитные возможности и получать дивиденды», а также даст возможность «миллионам грузин жить нормально и быть благополучной страной, развивать сельское хозяйство и туристический бизнес, чувствовать себя достаточно уверенно».

При этом приостановка процесса интеграции Грузии в Евросоюз, а также заморозка выделенных для Тбилиси средств никак не повлияет на решение грузинского правительства, убежден Тарасов.

Он считает, что грузинские националисты, которые находятся у власти в стране, «мыслят реалистично» и подобное развитие событий их не удивило. В этом качестве официальный Тбилиси «устраивает Москву», заключил эксперт.

Приостановка евроинтеграции Грузии

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский объявил о приостановке процесса евроинтеграции страны. По его словам, одной из причин такого решения стал принятый в Грузии закон об иноагентах — «закон о прозрачности иностранного влияния», который противоречит европейскому кодексу.

«Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — заявил Герчинский.

В середине мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), который оппозиция называет «российским».

Авторами инициативы стали представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Принятие законопроекта сопровождалось массовыми протестами и столкновениями с силовиками.

В начале июня США ввели санкции против десятков граждан Грузии, которых связывают с нарушениями прав человека, в том числе из-за принятия закона об иноагентах.

Ограничения, в частности, коснулись членов парламента, преимущественно представителей правящей партии «Грузинская мечта», а также их родственников. Власти США считают их ответственными за «подрыв демократии» и силовое подавление мирных протестующих.