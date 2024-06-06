США ввели визовые санкции против десятков граждан Грузии, которых связывают с нарушениями прав человека, в том числе из-за принятия закона об иноагентах. Об этом в ходе брифинга 5 июня сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, ограничения коснутся членов парламента, преимущественно представителей правящей партии «Грузинская мечта», а также их родственников. Они не получат уведомлений о решении Вашингтона, но въезд в США для них будет закрыт, уточнил Миллер.

«В этот первый список по визовым ограничениям входят члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане», — заявил представитель Госдепа.

Власти США считают их ответственными за «подрыв демократии» и силовое подавление мирных протестующих.

По словам Миллера, Вашингтон надеется, что грузинские власти «пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям». В случае отказа США готовы предпринять дополнительные ограничительные действия.

Кроме того, Миллер объявил, что Вашингтон проведет переоценку финансовой помощи Тбилиси.

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал введение санкций против нескольких граждан Грузии из-за принятия в стране закона об иностранных агентах.

После этого посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский рассказал, что Евросоюз также может отменить безвизовый режим для граждан Грузии. По его словам, решение будет принято в ближайшие недели.

В середине мая грузинский парламент в окончательном третьем чтении принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»), который оппозиция называет «российским».

Авторами инициативы стали представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Принятие законопроекта сопровождалось массовыми протестами и столкновениями с силовиками.

Из-за принятия закона сразу несколько высокопоставленных лиц Грузии ушли в отставку. Заместитель министра финансов Грузии Мирза Гелашвили заявил, что видит будущее страны только «в Европе». А генеральный прокурор Ираклий Шотадзе сложил полномочия после объявления США о планируемых визовых санкциях.