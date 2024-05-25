Заместитель министра финансов Грузии Мирза Гелашвили из-за скандального закона об иноагентах объявил об уходе в отставку, отметив, что видит будущее страны «в Европе». Ранее на этой неделе уволился генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Это произошло после того, как США пригрозили санкциями «ответственным за подрыв демократии в Грузии».

«После 10 лет работы на государственной службе я ухожу из министерства финансов Грузии. Я продолжу свою карьеру в качестве индивидуального консультанта. <…> Будущее Грузии — в Европе!» — написал Гелашвили в LinkedIn (цитата по News Georgia).

В беседе с телеканалом Formula 33-летний Гелашвили подтвердил, что оставил пост из-за закона об иноагентах. По его словам, решение он принял еще месяц назад, когда правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла этот законопроект на рассмотрение в парламент.

Некоторые коллеги Гелашвили тоже критически отозвались о законе. В частности, первый замминистра финансов Георгий Какауридзе посчитал целесообразным принять в расчет замечания международных партнеров.

Ираклий Шотадзе 23 мая объявил об отставке с должности генпрокурора Грузии, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

«Я принял решение покинуть должность генерального прокурора Грузии из-за тяжелого состояния здоровья. <…> Я уже подал в парламент Грузии заявление об отставке», — сообщил глава Генпрокуратуры, заявив, что начал курс лечения за границей, и это, вероятно, продлится несколько месяцев.

Тбилисское издание Sova, которое позиционирует себя как независимое русскоязычное, отмечало, что незадолго до отставки Шотадзе в СМИ появилась информация о готовности США обнародовать данные о «российских агентах среди грузинской элиты».

Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили говорил, что Шотадзе якобы скрыто проводил российские интересы, а его решение об отставке якобы «должно указывать на страх перед возможными санкциями» (цитата по Sova).

«Сложно понять». Как Запад и Россия отреагировали на грузинский закон об иноагентах

Отставки генпрокурора и замминистра финансов произошли на фоне напряженности между Тбилиси и Вашингтоном, который на этой неделе объявил о начале пересмотра отношений с Грузией. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вводят политику визовых ограничений против «ответственных за подрыв демократии в Грузии» и членов их семей.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе после этого заявил, что Грузия «никогда не будет чьей-то колонией». Политсовет партии выступил с заявлением, в котором расценил действия США как «политику шантажа и угроз», «грубую и циничную попытку ограничить независимость и суверенитет Грузии».

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») в третьем, окончательном чтении. Рассмотрение законопроекта сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект, заявив, что он «по своему духу является российским законом», который противоречит «европейским стандартам» и мешает Грузии «на европейском пути». Глава республики выражала уверенность, что парламентское большинство преодолеет ее вето, и признавала, что оно будет «символическим».

Евросоюз предупреждал Грузию, что принятие закона об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в ЕС. Хотя грузинская оппозиция называет законопроект об иноагентах «российским», в Кремле отвергают утверждения о том, что инициатива якобы является «русским проектом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроекты о противодействии иностранному влиянию «нормальной практикой» государств, которые хотят обезопасить себя от стороннего вмешательства во внутреннюю политику.