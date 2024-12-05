С 2025 года в Краснодарском крае будет действовать полный запрет на иностранную рабочую силу. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани.

Губернатор отметил, что региональный запрет о приеме на работу иностранцев уже начал частично действовать с 2024 года. Однако мера не распространялась на строительную сферу, где можно было привлекать 50% иностранных кадров. С начала 2025 года эта ситуация изменится, отметил Кондратьев.

Кадровый дефицит он рекомендовал восполнить за счет привлечения на работу студентов.

«Со следующего [года] — полностью запретим иностранную рабочую силу. В Краснодарском крае при поступлении в колледж конкурс до 6 человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать пока придут к ним и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника. Это борьба за кадры», — заявил Кондратьев.

По его словам, все отрасли в экономике края на сегодняшний день являются маржинальными.

Согласно данным администрации Краснодарского края, наиболее востребованными специалистами в регионе считаются инженеры, механики, слесари, агрономы, повара, бетонщики, трактористы, электромонтеры, сварщики, швеи.

В июле и октябре Госдума приняла пакет законов, ужесточающих контроль в сфере миграции. В частности предусмотрено создание реестра контролируемых лиц, куда будут вносить иностранцев за правонарушения и незаконное пребывание в России. Фигуранты списка не смогут пользоваться банковскими услугами, управлять автомобилем, жениться и разводиться, регистрировать собственность, юрлицо и ИП, оформлять детей в детсады и школы, свободно перемещаться по России.

В Кремле заявили, что России нужны трудовые мигранты для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проблему представляют только нелегальные мигранты в связи с риском распространения преступности и религиозного экстремизма.