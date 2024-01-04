В разгар сильных морозов сразу несколько пассажирских поездов остановились в пути в разных областях России. В десятках населенных пунктов люди жалуются на сбои с теплоснабжением. RTVI собрал, что известно об инцидентах.

Челябинская область: ЧП с шестью поездами

На перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) по техническим причинам задерживаются шесть составов — пять поездов и электричка, сообщается в телеграм-канале ЮУЖД.

Поезд Адлер — Нижневартовск опаздывает на девять часов, электричка Челябинск — Каменск-Уральский отстает от расписания почти на семь часов. Также на сроки от двух с половиной до шести часов задерживаются поезда Уфа — Новый Уренгой, Новый Уренгой — Уфа, Оренбург — Екатеринбург и Челябинск — Санкт-Петербург.

Железнодорожники уверяют, что в вагонах поддерживается «комфортный температурный режим», для пассажиров будет организовано питание в Екатеринбурге и Челябинске. «Принимаются все меры для минимизации задержки поездов», говорится в сообщении.

По данным «КП Челябинск», причиной «пробки» стала аварийная остановка поезда из Адлера, у которого сломалась колесная пара локомотива. Телеграм-канал Baza передает, что это уже не первая поломка состава — ранее пришлось заменить подшипник во время остановки в Челябинске.

Ссылаясь на пассажиров, Baza пишет, что в поезде заканчиваются запасы воды, угля и продуктов, при этом вагон-ресторан отсутствует, а у проводников есть только вафли и орешки. Отсутствие достаточных запасов еды и воды подтверждают и читатели E1.RU. Они отмечают, что никто не предвидел такой долгой остановки и не запасался продуктами.

Позднее одна пассажирка рассказала «Газете.Ru», что отопление в вагоны стали подавать только после составленной претензии в РЖД. Еду и воду, по ее словам, по-прежнему не предоставляют. «В некоторых вагонах уже не работает туалет. Мы сидим вообще без условий. <…> Есть люди с проблемами с сердцем, нужен свежий воздух — не выпускают никого, никак не аргументируя. <…> Ситуация критичная, нас не выпускают, ничего не говорят, поддержка РЖД не помогает», — сказала женщина.

Владимирская область: обесточенная «Ласточка»

Во Владимирской области по пути в Москву из Нижнего Новгорода на 2,5 часа застрял скоростной поезд «Ласточка». Сначала он ехал с частыми остановками, а затем стоял в поле на 30-градусном морозе полностью обесточенный, 300 пассажиров оказались «в ледяном плену», сообщают «Вести».

Со слов пассажиров, еще во время езды было «очень холодно», люди ехали в верхней одежде и шапках. Затем их экстренно перевели в первые вагоны без объяснений, передает нижегородский сайт NN.RU.

Подписчики телеграм-канала «Мой Нижний Новгород» рассказали, что согнанные таким образом пассажиры ехали больше часа стоя. «Никакой информации пассажирам не дают, в вагонах нечем дышать, к туалетам не протиснуться. Люди падают в обморок», — цитирует канал. На видео из «стоячего» вагона пассажирка комментирует, что проводники не выпускали пассажиров на воздух, потому что «там одни рельсы», а потом вовсе перестали отвечать на звонки.

По предварительным данным, причиной остановки стало обледенение контактной сети. На место был отправлен тягач, по прибытии в Москву пассажирам оказали медпомощь. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Свердловская область: сломавшийся «Финист»

На станции между Нижним Тагилом и Екатеринбургом сломался электропоезд «Финист» — первый полностью импортозамещенный российский аналог «Ласточки».

«Электричка должна была выехать в 10:54 из Нижнего Тагила. Но опоздала на 38 минут. Еле-еле выехали из Нижнего Тагила и встали на станции “Старатель”. Некоторые люди решили вернуться в город. Машинист сказал, что возникли технические проблемы», — сказал один из пассажиров порталу E1.RU.

По данным екатеринбургского канала It’s My City, через час после поломки пассажиров отвезли в Екатеринбург на резервной «Ласточке».

Подмосковье: десятки поселков без тепла и света

По меньшей мере в 20 населенных пунктах Московской области жители жалуются на перебои с теплоснабжением, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». В некоторых местах трансформаторные будки не выдерживают напряжения из-за сильных морозов, где-то не хватает мощностей котельных, происходят аварийные отключения, возгорания из-за скачков напряжения.

Коммунальные службы отвечают отписками, либо предоставляют генераторы, которые не справляются с ситуацией. Температура в домах, оставшихся без обогрева, колеблется в районе 10 градусов тепла, в некоторых — опустилась до +7. Люди массово оставляют сообщения в чат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, часть из них после этого столкнулись с блокировкой.