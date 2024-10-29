На поверхности посуды в доме в поселке Красная Сопка Красноярского края, где четверо детей погибли от отравления, в ходе экспертиз нашли компоненты инсектицидного средства. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе получены результаты экспертиз материалов, веществ и изделий. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления неустановленным веществом (ч. 3 ст. 238 УК)», — сказано в пресс-релизе ведомства.

В рамках расследования следователи получили результаты экспертиз материалов, веществ и изделий, которые были изъяты в ходе расследования дела.

«Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах», — отметили в ведомстве.

Приоритетной версией отравления детей СК назвал попадание в организм компонентов инсектицидного средства.

Родители и четверо детей из поселка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края почувствовали симптомы пищевого отравления утром 21 сентября. Все члены семьи из-за недомогания были госпитализированы; 21 сентября умерла 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября — 12-летняя девочка.

34-летний отец и 32-летняя мать на девятом месяце беременности были выписаны из больницы 25 сентября, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

В доме отравившейся семьи были найдены пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики. Известно также, что отец погибших детей обрабатывал помещение дома дихлофосом, однако в Институте аналитической токсикологии рассказали, что распыляемый дихлофос не мог стать причиной смертельного отравления.

Изначально следствие рассматривало две версии произошедшего — отравление аэрозолем от насекомых и употребление продуктов питания с неизвестным токсичным веществом.