Отца детей, погибших после отравления в поселке Красная Сопка под Красноярском, могут привлечь к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным канала, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во время повторного допроса мужчина признался, что плохо проветрил дом после использования дихлофоса.

«Он [отец] сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал», — сообщили РИА Новости в СК, добавив, что в доме была открыта только форточка.

Мать погибших от отравления детей дала похожие показания, подтвердив слова мужа о том, что после обработки дихлофосом дом не проветривался.

«Мать говорит [на допросе], что у них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали», — заявили ТАСС в СК.

Согласно инструкции, во время обработки аэрозолем от насекомых в помещении должны отсутствовать люди. Через 30 минут помещение необходимо проветрить в течение 30 минут, а затем провести влажную уборку.

Родители и четверо детей из поселка Красная Сопка Назаровского района Красноярского края почувствовали симптомы пищевого отравления рано утром 21 сентября. Все члены семьи из-за недомогания были госпитализированы; 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября — 12-летняя девочка.

Взрослые члены отравившейся семьи — 34-летний отец и 32-летняя мать на девятом месяце беременности — были выписаны из больницы в среду, 25 сентября, их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

В течение дня 20 сентября вся семья ела пельмени, вечером — приготовленную курицу с картошкой и пельмени, рассказала мать погибших детей. Она утверждала, что опасные для жизни вещества не могли попасть в пищу во время приготовления блюд.

26 сентября стало известно, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, где семья делала покупки, не выявили превышения нормируемых значений. Их также не нашли в продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе и питьевой воде.

В доме семьи обнаружили пестициды, инсектициды в порошке и спреях, а также ветеринарные антибиотики. 27 сентября следствие назвало попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида приоритетной версией по делу о гибели детей. СК остановился на ней после получения предварительных данных судебно-химической экспертизы.

Умер и живший вместе с семьей котенок, на его шерсти, по предварительным данным, обнаружили вещества, входящие в состав инсектицидного средства, рассказали в СК. Достоверно пока неизвестно, связана ли смерть животного с гибелью четырех детей.

Дихлофос мог быть подделкой

Отец пострадавшей семьи опрыскивал дом аэрозолем «Варан», который производит АО «Сибиар», пишет телеграм-канал Shot. В компании утверждают, что их средство не могло стать причиной отправления. При правильном использовании аэрозоль не может причинить вред человеку, добавили в «Сибиар».

«Бытовые средства АО «СИБИАР» для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность», — пояснили NGS24.RU в компании.

Представители фирмы отметили, что официального подтверждения того, что семья из Красноярского края использовала дихлофос, произведенный «Сибиар», не было. При этом ранее СК публиковал фото аэрозольных банок из дома отравившейся семьи. Средства на снимках совпадают с продукцией, представленной на сайте «Сибиар», обратил внимание NGS24.RU.

Также в компании отмечают, что причины отравления пока не установлены, а экспертизы продолжаются. «В связи с вышеуказанным, продукция АО «СИБИАР» не могла являться причиной отравления», — заключили в компании.

В разговоре с ТАСС представители «Сибиар» не исключили, что найденный в доме отравившейся семьи аэрозоль мог быть подделкой. По их словам, ранее продукцию завода неоднократно подделывали.

В Институте аналитической токсикологии заверили, что распыляемый дихлофос не мог стать причиной смертельного отравления. При этом накопительный эффект от воздействия ядов мог привести к смерти детей.