Несколько человек напали на представителя французского правительства Приску Тевено и активистов президентской партии «Возрождение», когда они расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов. Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

«Вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению со стороны четырех человек в коммуне Медон, когда расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию нет места в нашей демократии», — написал глава кабмина.

По данным Parisien, Приска Тевено была вместе со своими заместителем Виржини Ланло и двумя активистами. Ланло и один из активистов был избит самокатом, они сейчас находятся в больнице. Четверых подозреваемых уже задержали. Газета отмечает, что только один из них совершеннолетний.

Источник Le Figaro сообщил, что один из помощников Тевено получил травму руки. Прокуратура начала расследование. Мотивы нападения пока не разглашаются.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что «глубоко шокирован нападением», которому подверглась Тевено и ее заместитель.

«Насилию нет места в нашей демократии», — написал он в X.

В начале июня центристская коалиция, в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Ренессанс» («Возрождение»), проиграла на выборах в Европарламент крайне правому «Национальному объединению» (бывший «Национальный фронт» Марин Ле Пен). После этого Макрон распустил Национальное собрание ― нижнюю палату французского парламента ― и объявил досрочные выборы. Такого во Франции не было с 1997 года.

Голосование проходит в два тура: первый состоялся 30 июня, второй назначен на 7 июля. Победу в первом туре одержала правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», набравшая 33,4% голосов. На втором месте — левый блок «Новый народный фронт» с 27,98%. Третье место заняла коалиция президента «Вместе» с 20,76% голосов