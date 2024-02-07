На присоединенных территориях ― в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― можно будет проголосовать на выборах президента России досрочно и на дому в связи с военным положением. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники и представителей избиркомов.
По предварительным данным, досрочное голосование в этих регионах может начаться примерно за неделю до первого дня выборов.
Избирком Запорожской области уже принял постановление о проведении досрочного голосования, но оно не опубликовано из соображений безопасности, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе комиссии.
По словам источника издания, близкого к властям региона, в постановлении обозначена максимально возможная по закону дата начала досрочного голосования ― с 25 февраля. На самом деле, по словам источника, досрочные выборы стартуют в начале марта, «особенно на территориях около линии боевого соприкосновения».
Собеседник издания отметил, что избиратели смогут проголосовать как на участках, так и дома.
«Приводить всех только на участки будет не самым, скажем так, продуманным решением. У нас много командированных, причем не только военных — и строителей, и медиков. Есть задача дать им возможность проголосовать», — сказал источник «Коммерсанта».
В ДНР «рабочей датой» начала досрочного голосования считается 10 марта, но «возможны изменения в соответствии с оперативной обстановкой», сообщили газете в пресс-службе избиркома региона. По словам источника издания, вариантов дат много, и окончательного решения нет.
В Херсонской области заседание по вопросам досрочного голосования пройдет 7 февраля, сообщили в пресс-службе местного избиркома. В январе председатель херсонского избиркома Марина Захарова сообщила, что досрочное голосование пройдет на левом берегу Днепра в населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение, и вблизи линии боевого соприкосновения. Этим территориям, кроме города Геническа, присвоен статус труднодоступных, что позволяет провести там досрочное голосование.
На выборах в сентябре 2023 года в ДНР и Запорожской области досрочные выборы начались за девять дней до основного голосования, в ЛНР и Херсонской области ― за неделю.
- Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК должна принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля. Регистрацию прошли четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
- 8 февраля ЦИК проведет заседание, на котором должен решиться вопрос о регистрации в качестве кандидатов в президенты выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича. Ранее Центризбирком заявил об ошибках в их подписных листах.