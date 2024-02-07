На присоединенных территориях ― в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― можно будет проголосовать на выборах президента России досрочно и на дому в связи с военным положением. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники и представителей избиркомов.

По предварительным данным, досрочное голосование в этих регионах может начаться примерно за неделю до первого дня выборов.

Избирком Запорожской области уже принял постановление о проведении досрочного голосования, но оно не опубликовано из соображений безопасности, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе комиссии.

По словам источника издания, близкого к властям региона, в постановлении обозначена максимально возможная по закону дата начала досрочного голосования ― с 25 февраля. На самом деле, по словам источника, досрочные выборы стартуют в начале марта, «особенно на территориях около линии боевого соприкосновения».

Собеседник издания отметил, что избиратели смогут проголосовать как на участках, так и дома.

«Приводить всех только на участки будет не самым, скажем так, продуманным решением. У нас много командированных, причем не только военных — и строителей, и медиков. Есть задача дать им возможность проголосовать», — сказал источник «Коммерсанта».

В ДНР «рабочей датой» начала досрочного голосования считается 10 марта, но «возможны изменения в соответствии с оперативной обстановкой», сообщили газете в пресс-службе избиркома региона. По словам источника издания, вариантов дат много, и окончательного решения нет.

В Херсонской области заседание по вопросам досрочного голосования пройдет 7 февраля, сообщили в пресс-службе местного избиркома. В январе председатель херсонского избиркома Марина Захарова сообщила, что досрочное голосование пройдет на левом берегу Днепра в населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение, и вблизи линии боевого соприкосновения. Этим территориям, кроме города Геническа, присвоен статус труднодоступных, что позволяет провести там досрочное голосование.

На выборах в сентябре 2023 года в ДНР и Запорожской области досрочные выборы начались за девять дней до основного голосования, в ЛНР и Херсонской области ― за неделю.