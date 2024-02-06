Центризбирком России, «проявляя добрую волю», решил перенести с 7 на 8 февраля заседание, на котором должен решиться вопрос о регистрации в качестве кандидатов в президенты выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера «Коммунистов России» Сергея Малинковича. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

С просьбой о переносе заседания — но на 10 февраля — к Памфиловой ранее обратился Надеждин. В своем телеграм-канале политик пояснял, что отсрочка «позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения».

Надеждин продемонстрировал фотокопии подписей, которые ЦИК счел недействительными с формулировкой «Не соответствует адрес». Эти несоответствия появились после оцифровки подписных листов, которые изначально заполнялись вручную: название Ростова-на-Дону превратилось в «Ростов на дому», улица Маяковского — в «улицу Мяковского» и др.

У одного избирателя в графе «Год рождения» указан регион проживания, у другого в графе «Адрес» написано, что Рязань входит в состав Московского района Рязани.

«Мы продолжаем работать. Из 60 тысяч отобранных ЦИК подписей для проверки отсмотрели четверть — около 14 тысяч. Наш следующий шаг: получить подтверждающие фотографии паспортов от реальных людей по подписям, которые были признаны “недействительными”», — рассказал Надеждин.

Памфилова уточнила, что заседание по регистрации оставшихся выдвинутых кандидатов в президенты состоится в 11:00 8 февраля. По ее словам, каждому из них ЦИК «в полной мере обеспечил права, в том числе процедурные», предоставив результаты проверки собранных подписей «заблаговременно для полноценного ознакомления».

«Поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Сергея Александровича Малинковича, и у Бориса Борисовича Надеждина довольно существенным — на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше», — отметила глава ЦИК.

По ее словам, что у команд обоих кандидатов была возможность «присутствовать непосредственно все дни в ЦИКе во время проверки их подписей», но Малинкович воспользовался этим лишь частично, а Надеждин не воспользовался совсем. «В данном случае ЦИК идет им навстречу», — считает Памфилова.

Сдача подписей в поддержку кандидатов на пост президента завершилась 31 января. На их проверку отводится 10 дней. По плану Центризбиркома, публикация итогового списка кандидатов запланирована на 10 февраля.

В конце января Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей в свою поддержку — максимально возможное число для кандидата от партии «Гражданская инициатива». Центризбирком с помощью генератора случайных чисел должен был отобрать для проверки 60 тыс. подписей.

2 февраля в ЦИК сообщили, что в подписных листах Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича «есть ошибки, которые вызывают удивление», в том числе «мертвые души».

«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Сам Надеждин заявлял RTVI, что претензии ЦИК не имеют отношения к закону «от слова совсем». «Придраться же можно всегда: “Тут у вас запятая не там стоит, тут у вас какая-то капля упала…”», — сказал политик.

По словам Надеждина, в случае отказа в регистрации кандидатом на президентских выборах он намерен обжаловать решение в Верховном суде. Также политик допустил, что начнет подавать заявки на проведение митингов.

«Кремль не может себе позволить такие риски». Допустят ли Надеждина до выборов

5 февраля представитель Надеждина сообщил, что в собранных в его поддержку 60 тысячах подписей ЦИК нашел 15% брака — при допустимой норме в 5%. Рабочая группа Центризбиркома, проверявшая подписи, рекомендовала не допускать политика к участию в президентских выборах.

Пресс-секретарь штаба Надеждина Павел Бурлаков заявил, что команда политика не согласна с решением рабочей группы и готова доказывать его необоснованность.

Сам Надеждин пообещал, что они с соратниками попытаются «отбить подписи», признанные недействительными. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — написал он в своем телеграм-канале.