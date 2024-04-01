Спасательная операция по поиску 13 горняков, которые 18 марта оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращены из-за риска повторного обвала. Об этом 1 апреля сообщил «Покровский рудник», передает «Порт Амур».

«Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера», — пояснили представители компании, которая разрабатывает месторождение.

Оператор указал, что на руднике сохраняются угроза обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м и прорыва «обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера». Откачать ее в настоящий момент невозможно из-за опасности для жизни специалистов, говорится в сообщении.

Как отметил «Покровский рудник», результаты бурения скважин показали, что все места, где могли оставаться люди, затоплены водой, глиной и льдом. «Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет»,— сказал первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев.

Исходя из сообщения предприятия, 13 горняков считаются погибшими. Руководство рудника пообещало обеспечить поддержку их семьям. Каждому члену семьи единовременно выплатят годовой заработок шахтера, а детям далее будут платить среднемесячный заработок вплоть до совершеннолетия.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» произошел 18 марта, под землей остались 13 человек. В оперативных службах сообщали, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике находилось на глубине 147 м. 20 марта спасатели начали бурить разведывательные скважины, которые оказались затоплены. В спасательной операции участвовали более 200 человек.

27 марта Благовещенский городской суд арестовал управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова по обвинению в нарушении требований безопасности (ст. 216 УК). По версии следствия, он знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения заполненного водой карьера, но не организовал мероприятий по осушению водоема, что привело к обвалу горных пород.