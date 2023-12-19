Лычаковский районный суд города Львова выписал повестку с требованием о явке на имя бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, убитого в Подмосковье 6 декабря 2023 года. Повестку опубликовал офис генерального прокурора Украины.

Документ датирован 13 декабря. В нем говорится о необходимости явиться в суд по уголовному производству 27 декабря в 14:00. В качестве местонахождения или места проживания Кивы указан адрес в Киеве. На повестке стоит печать канцелярии суда и подпись судьи.

В офисе генпрокурора Украины не комментировали публикацию документа.

В ноябре 2023 года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти; госизмене, публичном использовании коммунистической символики и публичных призывах к «агрессивной войне».

6 декабря Кива был найден мертвым в парке отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что экс-нардепа «ликвидировали».

Через несколько дней украинские СМИ опубликовали видео с места убийства Кивы, а также кадры, снятые якобы из наблюдательного поста киллера в лесу рядом с отелем, где жил политик. Издания писали со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ), что Кива якобы был «одной из приоритетных целей» и за ним давно следили.