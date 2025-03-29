Российские войска готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить переговорную позицию Кремля на переговорах о прекращении огня, пишет Associasted Press (AP) со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков.

Они считают, что с наступлением весны Москва начала планировать «многоцелевое наступление по всей линии фронта». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж заявил со ссылкой на разведданные, что Россия якобы готовится к новым наступлениям на северо-востоке — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

С этой оценкой согласились два дипломатических представителя G7 в Киеве. Украинские военные командиры заявили, что Россия недавно усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции перед ожидаемым более масштабным наступлением.

АР пишет, что боестолкновения обострились в Днепре и Запорожье, и некоторые командиры ВСУ обеспокоены тем, что Россия может перебросить «закаленные в боях силы» из Курска в другие районы. «Будет тяжело. Войска из Курска будут в приподнятом настроении от своих побед там», — сказал командир украинского батальона в Донецкой области на условиях анонимности.

«Они [ВС РФ] готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год», — прогнозирует украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

По словам двух украинских командиров, Россия активизировала разведывательные миссии с целью обнаружения и уничтожения огневых позиций, беспилотных систем и других объектов. Усилились бои в восточном городе Покровске — одном из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевом логистическом узле в Донецкой области.

Украинский солдат с позывным «Итальянец» сообщил, что Россия проводит интенсивную разведку в Покровском районе. Российский телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком, на прошлой неделе писал о начале наступления к западу от Орехова, которое «может стать первым шагом к освобождению Запорожской области» и позволит российским войскам заставить противника перебросить силы с других участков, оставив Роботино и Малую Токмачку плохо защищенными.