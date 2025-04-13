Военный контракт с ВСУ для людей в возрасте 18—24 лет подписали менее 500 человек за два месяца с момента его запуска. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, передает «Страна.ua».

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много», — сказал он.

Палиса отметил, что молодежь отказывается от подписания контракта по разным причинам.

«Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: „Тут скоро будет мир — дружба — помидоры, не надо“», — объяснил замглавы офиса украинского президента.

«Контракт 18—24»

Проект «Контракт 18—24» запустили на Украине в феврале. Речь идет о добровольных контрактах для молодежи, которые позиционируются как способ привлечь в армию людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, которая начинается с 25 лет, отмечает «Страна.ua».

Заключившим «молодежный» контракт с ВСУ должны выплатить 1 млн гривен (примерно 2 млн рублей). Выплаты проводятся частями: 200 тыс. гривен перечисляют сразу, 300 тыс. гривен — в течение пяти дней после прохождения подготовки и «привлечения к выполнению задач»; 500 тыс. гривен — после завершения контракта. В случае «систематического невыполнения» условий контракта первые 200 тыс. гривен придется вернуть, а остальные транши выплачены не будут. Предполагается также ежемесячная выплата в размере до 120 тыс. гривен.

Кроме того, заключившим «молодежный» контракт с ВСУ положены «нулевая» ипотека, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обслуживание, право на выезд за границу после года службы, освобождение от мобилизации в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Согласно условиям проекта, молодые контрактники должны будут минимум полгода принимать участие в боевых действиях.

Как утверждается, при заключении контракта разрешается самому выбрать бригаду и должность из следующих вариантов:

— стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

— помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

— разведчик, старший разведчик.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил о планах расширить программу «Контракт 18—24» на различные бригады ВСУ, Национальную гвардию и подразделения пограничников.

Украинские СМИ отмечали, что Минобороны Украины пытается привлечь молодых людей к подписанию контракта с помощью рекламы. В одной из них указывается, что на выплачиваемые контрактникам средства можно будет купить подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.