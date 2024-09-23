Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Одессе задержана боевая группа, которая готовила силовой захват власти. В ведомстве утверждают, что задержанные якобы связаны с российской военной разведкой.

Согласно заявлению в телеграм-канале СБУ, военная контрразведка ведомства «нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе». В областном центре задержан «руководитель вражеской ячейки и его “правая рука”», сказано в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что у задержанных было изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

В СБУ утверждают, что участники группы еще в начале вооруженных действий на Украине в феврале 2022 года «готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области», но в итоге оперативно-боевая группа была переведена в режим ожидания.

Группу «активировали» только летом 2024 года, когда она получила некие секретные задачи, после чего СБУ «задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу», сообщает ведомство.

По утверждению СБУ, старшим «агентурно-боевой группы» был 49-летний житель Крыма, который переехал в Одессу и в начале военного конфликта в 2022 году начал «формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций».

Фигуранты якобы завербовали в свои ряды более двух десятков человек. Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины (действия, направленные на свержение конституционного строя или на захват госвласти по предварительному сговору группой лиц; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В июле СБУ сообщила о задержании «активистов», которые готовили беспорядки в Киеве. По версии украинской спецслужбы, злоумышленники под видом «вече» планировали объявить об отстранении от власти военно-политического руководства Украины, а затем захватить здание Верховной рады и заблокировать работу парламента.

В мае в Киеве задержали двух полковников Управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова. В СБУ заявили, что они были якобы завербованы ФСБ.