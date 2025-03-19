Березовский городской суд Свердловской области признал незаконным избрание мэром города Березовский Юлии Маслаковой — начальницы отдела инвестиционного развития городской администрации. Иск подавала сама женщина. О решении суда сообщается в официальной группе инстанции в социальной сети «ВКонтакте».

«Признать незаконным решение Думы Березовского муниципального округа <…> “Об избрании главы Березовского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса”», — говорится в сообщении.

Сама истица не явилась на заседание суда, пишет телеграм-канал It’s my city. По словам адвоката Дмитрия Короташа, который представлял интересы Маслаковой, депутаты городской думы нарушили ее право на добровольный отказ от участия в избирательной процедуре, отказавшись принять заявление Маслаковой о самоотводе и внести соответствующую информацию в бюллетени для голосования.

По словам Короташа, избрание на должность мэра повлекло для его клиентки «негативные последствия, накладывающие определенные обязанности». О чем именно идет речь, представитель Маслаковой не уточнил.

Выборы мэра Березовского прошли 30 января, после двух переносов. Чтобы помешать действующему главе городской администрации Евгению Писцову переизбраться на должность, депутаты городской думы отдали большинство голосов «техническому кандидату» — Маслаковой, которая приходится супругой водителю Писцова, писал 66.RU.

Маслакова взяла самоотвод, и комиссия приняла документы о снятии кандидатуры, однако ее фамилия осталась в бюллетене и набрала 17 голосов из 23. Писцов получил шесть голосов. После отказа Маслаковой принять присягу было решено организовать новый конкурс.

В начале февраля стало известно, что Маслакова подала к городской думе административный иск о защите избирательных прав. Помимо Маслаковой, признать результаты выборов мэра недействительными потребовал депутат Михаил Киндрась, голосовавший за Писцова, пишут «Вечерние ведомости».

На заседании суда представитель интересов думы Елена Митрофанова обратила внимание, что у парламента нет полномочий принимать самоотвод кандидатов и вносить изменения в список кандидатов после их поступления для голосования. «Если бы дума приняла самоотвод Маслаковой, то нарушила бы сразу два пункта законодательства, чем сделала бы голосование нелегитимным», — пояснила она.

Митрофанова также назвала «злоупотреблением правом» подачу иска со стороны Маслаковой, так как она не вступила в должность 14 февраля. Несмотря на это, судья приняла решение об удовлетворении иска. Позднее дума сообщила о решении рассмотреть вопрос об изменении конкурса по отбору главы городского округа.

Председатель думы Алексей Горевой выразил несогласие с высказываниями об избрании «технического» кандидата и выразил уверенность в том, что новые правила позволят избежать ситуаций, из-за которых Березовский «предстал перед всей страной не в лучшем свете».