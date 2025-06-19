В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), передает пресс-служба МВД. Речь идет о «влиятельном криминальном авторитете» Мерабе Джангвеладзе (Мерабе Сухумском), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным МВД, с 1985 года и до сих пор обвиняемый имеет «негласный статус и определенную сферу влияния».

«Он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а сейчас предположительно скрывается от следствия за границей. Правоохранители устанавливают местонахождение мужчины и предпринимают действия для его задержания. По ст. 210.1 УК ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

Чем известен Мераб Сухумский

Как отмечает РИА Новости, Мераб Сухумский — один из наиболее авторитетных представителей криминального мира в СНГ. Он родился в 1961 году в Сухуми, первую судимость получил в 19 лет. В 1990-е Джангвеладзе стал заметной фигурой в криминальном мире, был одним из лидеров преступной группы «Кутаисские».

Источник «Интерфакса» говорил, что после убийства криминальных авторитетов Аслана Усояна (Деда Хасана) и Сергея Иванькова (Япончика), а также ареста Захария Калашова (Шакро Молодого) Джангвеладзе «фактически возглавил иерархическую лестницу в российском криминальном мире».

В 2013 году «вора в законе» задержали в Будапеште по подозрению в убийстве на территории Италии. Как писал Tbilisi life, его задержание стало частью крупной совместной операции российских и итальянских силовиков против группировки «Кутаисские». По данным российского МВД, участники группы действовали также во Франции, Германии, Австрии, Испании, Чехии и Литве.

Джангвеладзе приговорили в Италии к четырем годам восьми месяцам лишения свободы за убийство, отмывание денег и кражу, он вышел на свободу в 2018 году.

В 2016 году московский суд аннулировал российское гражданство Джангвеладзе, тогда же ему запретили въезд в Россию. В тот момент криминальный авторитет находился под домашним арестом в итальянском Бари в связи с требованием правоохранительных органов Казахстана о его выдаче по обвинению в организации преступного сообщества.

Источник «Интерфакса» рассказывал, что сотрудники Интерпола, Главного управления уголовного розыска МВД России и полиции Италии вручили Джангвеладзе постановление о запрете на въезд и разъяснили, что любая попытка въехать в Россию будет расцениваться как нарушение ст. 322 УК (незаконное пересечение границы РФ).

«Адвокаты Мераба настаивали, что он не подлежит выдаче из Италии в Казахстан, поскольку является гражданином РФ, однако оперативники МВД РФ установили, что он получил паспорт противозаконно. Это и стало поводом для вынесения постановления о запрете его пребывания в России», — объяснял собеседник агентства.

В марте 2025 года в центре Тбилиси застрелили брата Мераба Сухумского — 60-летнего Левана Джангвеладзе. Его связывали с убийствами Деда Хасана и Япончика.

Shot отмечал, что Джангвеладзе прилетел в Тбилиси из-за границы на похороны знакомого. По городу он передвигался в сопровождении охраны. По информации телеканала «ТВ Пирвели», приезд бизнесмена в Грузию держался в тайне, об этом знало только его ближайшее окружение.

По одной из версий, убийство было связано с конфликтом между Джангвеладзе и Захарием Калашовым, который вышел на свободу весной 2024 года. Близкие к семье Джангвеладзе в частных беседах утверждали, что покушение «не имеет никакого отношения» к разборкам криминальных авторитетов. В убийстве обвиняется бывший боец спецназа Гела Удзилаури, приговор ему еще не вынесен.