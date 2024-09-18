Начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Путилов контролировал исполнение контрактов на сумму более 140 млн рублей, заключенных в 2023 году между Минобороны и предпринимателем по фамилии Чудинов. Контракты касались ремонта и техобслуживания военной автомобильной техники.

По версии следствия, Путилов получил от бизнесмена 10 млн рублей в обмен на привилегии, преференции и ослабление контроля при выполнении гособоронзаказа, а также заключение новых контрактов в дальнейшем. Решается вопрос об избрании Путилову меры пресечения. Действиям Чудинова будет дана правовая оценка.

Это как минимум третье дело о получении взятки в отношении офицера Минобороны, о котором СК сообщает с начала сентября. Ранее фигурантами подобных дел стали начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин, а также бывшие сотрудники управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны полковники запаса Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин.

По версии СК, Популовский и Зорин получили более 11 млн рублей от представителей Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции и торгового дома «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

Чекмазов и Фомин арестованы по делу о получении взятки на сумму 7,7 млн рублей от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева.