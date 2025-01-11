Власти Норвегии впервые с 1998 года решили начать строить бомбоубежища в рамках подготовки к «наихудшему сценарию» на фоне конфликта России и Украины. Об этом сообщает телеканал NRK.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре вместе с министром юстиции Эмилией Энгер Мель представили инициативу 9 января.

«Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае «наихудшего сценария» войны или вооруженного нападения. Убежища — одна из необходимых мер защиты», — заявила Мель.

NRK отмечает, что правительство Норвегии сейчас рассматривает два варианта убежищ. В первом случае укрытия будут защищать граждан от химических, радиоактивных, а также взрывчатых веществ большого радиуса действия. В них должны быть резервуары с водой, сухие биотуалеты, функционирующие системы очистки воздуха и так далее.

Второй вариант убежищ предполагает защиту только от «обычного оружия». Мель пояснила, что речь идет о подземных паркингах, метро или других подземных сооружениях.

По ее словам, если площадь здания, как общественного, так и частного, превышает 1 тыс. кв. м, то оно должно быть оборудовано бомбоубежищем. Это будет касаться в том числе таких «уязвимых» объектов, как школы, детсады, больницы и так далее, добавила министр.

«Мы многое узнали о том, как выглядит современная война, а также увидели, что убежища и укрытия играют важную роль в защите гражданского населения. Мы рады, что это будет и в Норвегии», — добавила Мель.

Затраты на укрытия составят 30 тыс. норвежских крон на человека (почти 269 тыс. рублей). NRK отмечает, что эти расходы будут включены в коммунальные платежи тем, кто будет покупать квартиру после 1 января 2026 года.

В мае 2024 года РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства сообщало, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа, которые должны будут защищать население «от воздействия всех типов оружия, в том числе ядерного». В пояснительной записке к документу указывалось, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны может быть недостаточно для укрытия населения, так как «сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели».

В конце декабря 2023 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассказали о разработке мобильного убежища модульного типа «КУБ-М» для защиты от излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности на протяжении 48 часов.