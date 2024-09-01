В ходе поисковой операции в Елизовском районе Камчатки были обнаружены обломки ранее пропавшего вертолета Ми-8: они, как сообщает МЧС России, находятся на высоте 900 метров неподалеку от той точки, где экипаж в последний раз выходил на связь. Место крушения удалось найти с воздуха.

По предварительным данным, выживших в результате падения вертолета нет, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона.

Восточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия для установления обстоятельств крушения.

Shot уточняет, что обломки найдены возле горного массива вулкана Вачкажец. По данным канала, вертолет предположительно задел скалу и упал. К месту падения направляются два вертолета — борта МЧС и компании «Витязь-Аэро» — для координации работы пеших поисковых отрядов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заверил, что власти делают все возможное для скорейшей доставки специалистов на место крушения вертолета.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 22 людьми на борту пропал, когда утром 31 августа совершал перелет из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. На борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой Полиной — они приехали на Камчатку в отпуск и отправились на экскурсию к вулкану.

Как сообщает Mash, вертолетом управлял пилот Денис Блещик. Также на борту находились основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников и его жена Юлия — соосновательница клуба гидов и организатор поездок на Камчатку. Канал публикует полный список людей, летевших в вертолете.

В МЧС сообщали, что в поисках пропавшего Ми-8 были задействованы 60 человек и 15 единиц техники, но работы осложнялись горным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.