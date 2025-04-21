Состояние Папы римского Франциска значительно ухудшилось минувшей ночью. По данным источника ТАСС, с 6 утра стало ясно, что понтифик был на грани смерти.

«Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили к чему. Папе было плохо всю ночь», — рассказал источник.

По его словам, такое резкое ухудшение состояния стало неожиданным.

О смерти 266-го понтифика стало известно утром 21 апреля. Папу римского Франциска госпитализировали еще 14 февраля с инфекцией дыхательных путей (позже подтвердилась пневмония) в римскую больницу Джемелли. С тех пор врачи боролись, а католики (и не только) всего мира молились за его жизнь. Франциску стало лучше, 20 апреля он обратился на Пасху с посланием городу и миру, а на следующий день его не стало.

Кроме того, накануне папа римский также провел частную закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который после этого присоединился к своей семье на пасхальной мессе в папской базилике Святого Павла. Содержание их беседы Ватикан не раскрыл, сообщив лишь, что участники встречи обменялись пасхальными поздравлениями.