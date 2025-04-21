В Ватикане после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался папа римский Франциск: это произошло на следующий день после Пасхи, которая в 2025 году пришлась на 20 апреля. Какие заявления он сделал накануне смерти — в материале RTVI.

Последнее видео, запечатлевшее Франциска, датируется 20 апреля: понтифик поразил верующих, внезапно появившись на «папамобиле» после пасхальной мессы.

В Ватиканской базилике, где на пасхальное торжественное бдение собирались 5 тысяч верующих, папу римского представлял кардинал Джованни Баттиста Ре — он прочитал проповедь, написанную Франциском. Пока еще дуют ветры смерти, а тени зла продолжают свое «шумное шествие по миру», давайте не будем унывать и освободим место для света Воскресшего, говорилось в обращении понтифика к католикам.

«Нас ждет надежда на новую жизнь и окончательно освобожденный мир; новое начало может удивить нас, даже если иногда это кажется невозможным, потому что Христос победил смерть», — призвал Франциск верующих.

Литургию, отслуженную утром 20 апреля на площади Святого Петра, возглавил кардинал Анджело Комастри, почетный генеральный викарий Ватикана и почетный архиерей собора Святого Петра, делегированный Франциском. Он прочел 35 тысячам собравшихся, среди которых были премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и делегация из Нидерландов, пасхальную проповедь папы:

Воскресший Христос «скрывается и являет себя в сестрах и братьях, которых мы встречаем», в «самых анонимных и непредсказуемых ситуациях нашей жизни» и «в повседневной жизни», поэтому «мы должны двигаться, идти искать Его».

В проповеди понтифика содержался настойчивый призыв к верующим верить в «величайшую надежду нашей жизни» — что «мы можем существовать, цепляясь за Христа, потому что Он победил смерть, победил нашу тьму и победит тьму мира, чтобы мы жили с Ним в радости».

Ссылаясь на Евангелие от Иоанна, в котором описано, как Мария Магдалина и ученики Христа обнаруживают пустую гробницу, Франциск подчеркнул, что в поисках воскресшего Иисуса необходимо проявлять активность.

«Мы должны начать действовать. Все главные герои пасхальных историй это делают. Пасха побуждает нас к движению», — отметил он.

В последний день жизни, 20 апреля, папа римский провел частную закрытую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который после этого присоединился к своей семье на пасхальной мессе в папской базилике Святого Павла. Содержание их беседы Ватикан не раскрыл, сообщив лишь, что участники встречи обменялись пасхальными поздравлениями.