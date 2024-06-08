Суд в Дании арестовал на 12 суток мужчину, напавшего на премьер-министра страны Метте Фредериксен 7 июня. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Арестованный — 39-летний гражданин Польши, его имя не называется. Он не говорит и не понимает по-датски, пишет издание. В суде мужчина признал, что напал на премьер-министра и «прекрасно знал», с кем столкнулся, утверждает газета.

Издание DR в свою очередь сообщает, что вину мужчина не признал. На допросе в полиции он рассказал, что удивился, увидев Фредериксен на улице. Мужчина заявил, что не имеет ничего против политика и считает ее «действительно хорошим премьер-министром». По данным DR, обвиняемый живет в Дании с 2019 года.

Прокуратура представила в суде показания врача, который описал нападавшего на Фредериксен как «психически неуравновешенного», пишет AFP со ссылкой на датские СМИ. В суде мужчина не смог вспомнить, что он делал накануне нападения. В отчете полиции указано, что во время атаки он предположительно находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Согласно полицейским протоколам, обвиняемый «выглядел растерянно» и «бормотал про себя».

Прокурор Тарух Секероглу отметил, что нападение на Фредериксен, скорее всего, не связано с политикой. Однако полиция, по его словам, рассмотрит и этот вариант. Судья городского суда Копенгагена объяснил избрание ареста в качестве меры пресечения тем, что обвиняемый может сбежать, поскольку «не связан с Данией».

Фредериксен прокомментировала нападение спустя сутки. Она заявила, что «опечалена и потрясена» случившимся, но находится в безопасности. Премьер также отметила, что ей нужен покой «для тела и для души», и что она хочет побыть с семьей, передает издание Politiken.

Нападение на Фредериксен произошло 7 июня на площади Кюльторве в центре Копенгагена. Двое очевидцев произошедшего рассказали газете BT, что видели как Фредериксен появилась на площади незадолго до 18:00 по местному времени (19:00 мск). По их словам, нападавший подошел к премьеру и «сильно толкнул ее в плечо», при этом Фредериксен смогла удержаться на ногах.

В офисе премьера заявили, что Фредериксен получила «легкую травму» и была «шокирована». Все официальные мероприятия премьер-министра на 8 июня были отменены.

Несколько лидеров стран ЕС осудили этот инцидент. «Это совершенно неприемлемо и является нападением на наше открытое, демократическое общество», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в X, что была «потрясена» новостью о нападении. «Я осуждаю этот отвратительный акт, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе. Я желаю вам сил и мужества — я знаю, что у вас их предостаточно», — заявила она, обращаясь к Фредериксен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также осудил произошедшее и пожелал датскому премьеру скорейшего выздоровления. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в свою очередь назвал случившееся «абсолютно ужасным».

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своей критикой поставок западного вооружения на Украину, получил огнестрельное ранение после заседания правительства. Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. На допросе мужчина объяснил свой поступок несогласием с политикой словацких властей. Метте Фредериксен тогда назвала нападение на Фицо «ужасающим» и заявила, что «решительно осуждает» его.