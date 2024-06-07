Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен на площади Кюльторве в центре Копенгагена. Об инциденте сообщили представители председателя правительства изданию DR.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Его имя пока не называется.

В офисе премьер-министра отметили, что Фредериксен шокирована произошедшим и пока не дает комментариев.

Возмущение в связи с нападением на председателя правительства страны выразили министр окружающей среды Магнус Хойнике, член социал-демократической партии Дании Трине Брамсен, председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт, а также представители других политических сил.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал случившееся «абсолютно ужасным».

В мае Метте Фредериксен резко высказалась в адрес Юрая Цинтулы, 71-летнего писателя, который 15 мая совершил вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой поставок западного вооружения на Украину.

Нападавшего задержали правоохранители, позже на допросе мужчина заявил, что его поступок был вызван несогласием с политикой правительства. Фицо, после полученного им огнестрельного ранения доставили в больницу.

«Я решительно осуждаю ужасающее нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Насилию нет места в нашем обществе. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его близкими и словацким народом», — говорилось в заявлении датского премьера, опубликованного в соцсети X.

В конце мая стало известно что Фицо выписали из медицинского учреждения и перевели на домашнее лечение.

В конце мая Фредериксен заявила, что Дания планирует в ближайшее время поставить Украине истребители F-16, писало издание Berlingske.

«Что касается наших самолетов F-16, которые обладают совершенно особыми возможностями, мы близки к тому, чтобы они начали летать над Украиной», — говорила она.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Фредериксен сообщила о решении Дании передать всю свою артиллерию Украине. Тогда же она обратилась к другим странам Европы с призывом направить Киеву все имеющиеся у них боеприпасы.