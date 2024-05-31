Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, перевели на домашнее лечение. Об этом говорится в заявлении больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, в которой политик провел две недели.

«Премьер-министр в настоящее время находится дома под наблюдением. Я бы хотела искренне поблагодарить команду врачей за отличную работу и их профессиональный подход», — сказала директор медучреждения Мириам Лапуникова.

Она также поблагодарила тех, кто выражал обеспокоенность состоянием здоровья Фицо, а самому премьеру пожелала «много сил и особенно позитивной энергии во время физической реабилитации».

Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений 15 мая, после выездного заседания правительства в Гандлове. В премьера стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула, которого задержали на месте. Фицо экстренно госпитализировали и дважды прооперировали. Через 10 дней после покушения власти Словакии заявили, что состояние главы правительства стабилизировалось «с позитивным прогнозом».

Цинтуле предъявили обвинение в покушении на убийство. Задержанный заявил, что совершил нападение на премьера из-за несогласия с политикой правительства. Цинтуле грозит пожизненное заключение.

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