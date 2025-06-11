Актер Александр Рапопорт в программе RTVI «Легенда» рассказал о дружбе с экстрасенсом Анатолием Кашпировским.
Рапопорт заявил, что в советские времена его отец, будучи театральным актером, «увлекся гипнозом».
«И начал проводить сеансы гипноза, такие как Анатолий Михайлович Кашпировский начал делать уже позже. Мы, кстати, знакомы с Анатолием Михайловичем Кашпировским и находимся с ним в очень дружеских отношениях. Познакомились в Америке. Нас пытались cтолкнуть лбами на программе телевизионной, а мы не столкнулись лбами, а, наоборот, как-то в хороших отношениях», — рассказал Рапопорт.
Он заявил, что Кашпировский — «потрясающий совершенно человек в очень хорошей форме».
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