Британская газета The Times увидела в недавних криминальных инцидентах и росте популярности на «магические услуги» в России признаки возвращения страны в эпоху «лихих 90-х». «По мере того, как конфликт на Украине приближается к третьей годовщине, история начинает повторяться», — пишет издание.

Деловые споры «все чаще решаются с помощью насилия», считает Times. В качестве примера газета приводит такие недавние инциденты в Москве, как стрельба около офиса Wildberries, в результате которого погибли двое охранников, и подрыв автомобиля, принадлежащего бизнесмену Виктору Мишачеву.

Также в публикации упоминается нападение группы людей с молотками и топорами на завод по производству деталей для вертолетов в Петербурге, о котором в середине октября писал телеграм-канал Baza. Британская газета считает, что на ситуацию с преступностью в России повлияло в том числе освобождение заключенных для участия в военной операции на Украине.

В сентябре Госдума приняла законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они подпишут контракт на участие в военной операции на этапе рассмотрения дела в суде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что службу по контракту проходит «целый ряд подсудимых и осужденных», и «очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении». Ранее представитель Кремля назвал участие осужденных в СВО «искуплением кровью своих преступлении на поле боя».

Times также обращает внимание на рост популярности в России «экстрасенсов-целителей» и «магических услуг». Издание считает это результатом «широко распространенной неопределенности и беспокойства».

В сентябре телеграм-канал Shot сообщил, что известный в 1990-е годы гипнотизер Анатолий Кашпировский вернулся к прежней деятельности и проводит массовые сеансы. Канал утверждал, что выручка экстрасенса за четыре дня составила 6 млн рублей. Директор Кашпировского назвал это «выдумками» и «наглой ложью». Он также заявил, что гипнотизер не возобновлял деятельность, поскольку «никогда не прекращал свои выступления».

Находя в современной России сходства с «хаотичными 90-ми», Times отмечает, что она все же «сильно отличается» от ельцинской эпохи, которая «была свидетелем периода беспрецедентных социальных свобод и кратковременной сексуальной революции».

«В 1997 году британская панк-техно-группа The Prodigy дала бесплатный концерт для примерно 200 тыс. поклонников рядом с Кремлем, в то время как популярная телевизионная программа «Про это» откровенно обсуждала сексуальные проблемы. Такие вещи были бы немыслимы в сегодняшней России», — считает Times.