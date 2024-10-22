Британская газета The Times увидела в недавних криминальных инцидентах и росте популярности на «магические услуги» в России признаки возвращения страны в эпоху «лихих 90-х». «По мере того, как конфликт на Украине приближается к третьей годовщине, история начинает повторяться», — пишет издание.
Деловые споры «все чаще решаются с помощью насилия», считает Times. В качестве примера газета приводит такие недавние инциденты в Москве, как стрельба около офиса Wildberries, в результате которого погибли двое охранников, и подрыв автомобиля, принадлежащего бизнесмену Виктору Мишачеву.
Также в публикации упоминается нападение группы людей с молотками и топорами на завод по производству деталей для вертолетов в Петербурге, о котором в середине октября писал телеграм-канал Baza. Британская газета считает, что на ситуацию с преступностью в России повлияло в том числе освобождение заключенных для участия в военной операции на Украине.
В сентябре Госдума приняла законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они подпишут контракт на участие в военной операции на этапе рассмотрения дела в суде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что службу по контракту проходит «целый ряд подсудимых и осужденных», и «очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении». Ранее представитель Кремля назвал участие осужденных в СВО «искуплением кровью своих преступлении на поле боя».
Times также обращает внимание на рост популярности в России «экстрасенсов-целителей» и «магических услуг». Издание считает это результатом «широко распространенной неопределенности и беспокойства».
В сентябре телеграм-канал Shot сообщил, что известный в 1990-е годы гипнотизер Анатолий Кашпировский вернулся к прежней деятельности и проводит массовые сеансы. Канал утверждал, что выручка экстрасенса за четыре дня составила 6 млн рублей. Директор Кашпировского назвал это «выдумками» и «наглой ложью». Он также заявил, что гипнотизер не возобновлял деятельность, поскольку «никогда не прекращал свои выступления».
Находя в современной России сходства с «хаотичными 90-ми», Times отмечает, что она все же «сильно отличается» от ельцинской эпохи, которая «была свидетелем периода беспрецедентных социальных свобод и кратковременной сексуальной революции».
«В 1997 году британская панк-техно-группа The Prodigy дала бесплатный концерт для примерно 200 тыс. поклонников рядом с Кремлем, в то время как популярная телевизионная программа «Про это» откровенно обсуждала сексуальные проблемы. Такие вещи были бы немыслимы в сегодняшней России», — считает Times.
Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал свое отношение к эпохе 1990-х. По его мнению, тогда, «по сути, в стране шла гражданская война», а Запад был уверен в скором распаде России. Президент отмечал, что в этот период Россия приобрела «раскрепощение и свободу», но в то же время было «бездумно» истрачено «то, что было наработано» за время существования СССР.
В 2022 году Путин вспомнил о 90-х на церемонии принятия в состав России новых территорий. Президент назвал те времена «страшными, голодными, холодными и безнадежными». Однако Россия «устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире», подчеркнул глава государства.