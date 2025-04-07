Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги», — сказано в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что в спортивной карьере Овечкина — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые «вошли в летопись отечественной школы хоккея».

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — подчеркнул президент.

Он также пожелал спортсмену здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

6 апреля в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», побил снайперский рекорд лиги, поставленный Уэйном Гретцки 26 лет назад — забил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После того, как рекорд Гретцки был побит, матч приостановили, чтобы все могли поздравить Овечкина. Он заявил, что посвящает этот гол своему покойному отцу.

На счету российского хоккеиста сейчас 967 голов в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что в следующем сезоне Овечкину надо «заходить» на 1000 голов — «закрыть одну тему и нацелиться на другую».

Депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил RTVI, что наблюдал за достижениями Овечкина с детства, но не ожидал, что из него «вырастет такая глыба хоккея». Он назвал НХЛ «лигой номер один, которая впитывает в себя лучших хоккеистов мира из разных стран».