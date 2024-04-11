Политик Алексей Навальный перед смертью написал книгу мемуаров, которая выйдет этой осенью. Об этом сообщила на своей странице в соцсети X его жена Юлия.

Как рассказала Навальная, после отравления ему говорили, что он «должен написать книгу», а он «отмахивался». «Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо — ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. Ужасно и очень-очень несправедливо. Оказалось, что не было никакой другой половины впереди», — отметила жена оппозиционера.

Политик все же начал писать мемуары и «неожиданно быстро втянулся», отметила Навальная. «Ему нравилось вспоминать события своей жизни в связи с событиями в стране. Например, он с удовольствием описывал свое детство», — подчеркнула она.

Мемуары выйдут 22 октября «на многих языках», они уже переведены на 11, сообщила Навальная. Предзаказ доступен с 11 апреля, отметила жена политика. По ее словам, на русском книга «тоже обязательно выйдет».

Как сообщает The New York Times (NYT), книга называется «Патриот». В США она будет опубликована 22 апреля издательством Knopf, первый тираж составит 500 тыс. экземпляров. Мемуары выйдут и еще в нескольких странах, пишет издание.

В пресс-релизе издательства говорится, что мемуары «выражают полную убежденность Навального в том, что переменам невозможно сопротивляться и они наступят». Представитель Knopf рассказал, что политик написал мемуары сам, некоторые части он надиктовал. Жена работает с издательством над редактированием и доработкой рукописи. Книга будет выпущена и на русском языке, подтвердил представитель Knopf.

Большую часть мемуаров Навальный написал, находясь в Германии и восстанавливаясь после отравления, сообщило издательство. В колонии он продолжал работу над книгой — в нее войдут, в частности, ранее не публиковавшиеся письма из тюрьмы.

Соратница Навального Кира Ярмыш* написала в своем телеграм-канале, что участвовала в создании мемуаров — до отъезда Навального из Германии в Россию записывала текст под его диктовку. Ярмыш* тоже отметила, что книга выйдет на русском: «Где и как, мы еще расскажем».

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. УФСИН региона сообщило, что политику стало плохо после прогулки, судмедэкспертиза постановила, что он умер естественной смертью. Соратники Навального назвали его смерть «убийством».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов