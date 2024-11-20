Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский (позывной Салем), которого президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в сентябре назначил своим советником по безопасности, рассказал RTVI о ситуации в ЦАР.

По словам Подольского, сегодня «полноценных боевых действий» нет. Боевики «пытаются где-то себя показать, чтобы западные спонсоры выделили денежные средства, но в реальности успеха нигде они не достигали», добавил «Салем».

«За ними всегда стояли иностранные игроки, в т. ч. Франция, мы их называем здесь «лягушками». И в какой-то степени сейчас большой фокус переходит в сторону американцев, для нас они «Микки-Маусы». Они потихоньку вытесняют действия здесь французов», — утверждает Подольский.

Он привел пример того, чем занимаются «вагнеровцы».

«Поступила информация о том, что дорога в районе Буар — Бокаранга заминирована. Начали разбираться с данной ситуацией, и выяснилось, что, так сказать, минер <…> должен был отправить фотоотчет своему куратору, а [по ошибке] отправил нашему агенту. Ну, в результате сейчас провели разминирование, и сейчас ведутся поиски совместно с полицией, жандармерией по поводу минера», — рассказал Подольский.

В декабре 2023 года, спустя несколько месяцев после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, стало известно, что Россия создает Африканский корпус, который будет подчиняться министерству обороны и заменит структуры ЧВК «Вагнер», действующие на континенте. При этом сам корпус формируется на основе подразделений «Вагнера».

«Часть [бойцов], конечно, перешло и в Министерство обороны, где продолжают выполнять боевые задачи в составе подразделений Министерства обороны, Росгвардии. Но основные люди, которые находились в компании, те продолжают здесь, именно на направлении продолжают работать», — сказал Подольский.