Авиасообщение между Россией и республикой Абхазией запустят с 1 мая. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — заявил Кириенко.

По его словам, с 1 мая также стартует электричка в Сириус из Абхазии.

«Три с небольшим часа, 360 рублей — стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]», — рассказал Кириенко.