Авиасообщение между Россией и республикой Абхазией запустят с 1 мая. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.
«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — заявил Кириенко.
По его словам, с 1 мая также стартует электричка в Сириус из Абхазии.
«Три с небольшим часа, 360 рублей — стоимость. Очень комфортно, серьезная дополнительная возможность [для передвижения]», — рассказал Кириенко.
В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. Воздушная гавань не функционировала с момента завершения грузино-абхазской войны в 1993 году. Решение о закрытии аэропорта был принято Международной организацией гражданской авиации.
Здание аэропорта было возведено в 1960-х годах в 18 км от города Сухум. В советский период летний поток пассажиров составлял около пяти тысяч человек, зимний — около тысячи человек. Первой очередью реконструкции аэропорта занималась российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой власти Абхазии заключили договор о государственно-частном партнерстве 27 октября 2023 года.
В соответствии с условиями соглашения, государство сохранит в собственности аэродром, его инфраструктуру, а также историческое здание и статус объекта двойного назначения.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказывал RTVI, что в 2025 году Абхазия примет около 2 млн туристов, а открытие аэропорта в Сухуме добавит еще 150—200 тыс. Такой небольшой прирост он объяснил тем, что все будет зависеть от стоимости авиабилетов и географии полетов.