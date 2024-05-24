Глава Чечни Рамзан Кадыров представил кандидатуру Магомеда Даудова по прозвищу Лорд на должность председателя правительства республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил уверенность, что Даудов, который сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы на этом посту, «достойно справится» с работой на новой должности, которую займет после утверждения его кандидатуры парламентариями.

«С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича» — добавил глава Чечни.

Муслим Хучиев, который возглавлял чеченское правительство с июня 2018 года по 21 мая 2024 года, назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. За «многолетнюю и добросовестную деятельность в качестве главы регионального кабмина» Кадыров адресовал ему «глубокие слова признательности».

«Безусловно, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — констатировал глава Чечни, сообщая, что наградил Хучиева высшим региональным званием «Герой Чеченской Республики».

Кадыров выразил уверенность в том, что Даудов и Хучиев на новых постах применят «накопленный годами профессиональный опыт для благополучия и процветания Чеченской Республики, ее народа и нашей великой Родины — России».

«Правая рука» Кадырова

Магомеда Даудова по прозвищу Лорд называют «правой рукой» Рамзана Кадырова. 15 мая стало известно о его уходе с должности спикера парламента Чечни, которую он занимал с лета 2015 года. До этого Даудов руководил администрацией главы и правительства республики.

За свою карьеру он был удостоен звания Героя России, ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в августе 2023 года получил звание генерал-майора внутренней службы.

В мае 2017 года правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором обвинила Даудова в причастности к издевательствам над геями* в Чечне. По словам как минимум двоих собеседников HRW, он «лично наблюдал» за избиением и унижением предполагаемых гомосексуалов*, «сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками».

Сам Даудов после этого написал в соцсети, что он «категорически против» геев*, поскольку считает их «признаком вырождения любого народа». Он обвинил «продажных ревнителей “прав человека”» в попытках приписать ему «рукоприкладство над теми, кого [в Чечне] не было никогда». Обращаясь к авторам доклада, Даудов заявил, что «просто презирает» их.

Еще до начала военной операции России на Украине Даудов был внесен в санкционные списки США и Великобритании, где его сочли причастным к нарушениям прав человека. В 2022 году он попал под санкции Польши в связи с российской военной операцией на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) в апреле 2023 года предъявила Даудову заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса.

* Так называемое «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено