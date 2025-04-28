Американский актер Джин Хэкмен, который был найден мертвым вместе с женой в их доме в феврале, скончался из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на результаты вскрытия.

«Аутопсия показала тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание, с установкой стентов в коронарные артерии и шунтированием, а также предыдущую замену аортального клапана», — сказано в отчете.

В управлении судебно-медицинской экспертизы Нью-Мексико отметили, что Хэкмен страдал от хронической сердечной недостаточности, также у него были серьезные изменения в почках и гипертонические заболевания. Актер перенес несколько сердечных операций, включая установку кардиостимулятора в 2019 году и замену аортального клапана.

Кроме того, у Хэкмена выявили признаки болезни Альцгеймера на поздней стадии. В токсикологическом отчете были обнаружены следовые количества ацетона, что может свидетельствовать о длительном периоде голодания. Результат теста на хантавирус отрицательный.

Лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе 27 февраля. Экспертиза показала, что жена актера неделей ранее скончалась от хантавируса — редкого заболевания, передающегося грызунами. Следователи предположили, что актер из-за прогрессирующей деменции не осознавал факт смерти жены, ее труп лежал в ванной. Самого Хэкмена нашли лежащим в прихожей.

Джин Хэкмен начал строить делать карьеру в кино в начале 1960-х годов и снялся более чем в 80 кинолентах. Впервые он был номинирован на «Оскар» за роль брата грабителя банков Клайда Барроу в фильме «Бонни и Клайд» 1967 года. Актер также получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в 1971 году за фильм «Я никогда не пел для своего отца».