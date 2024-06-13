Обыски у старшего брата юмориста Максима Галкина* Дмитрия Галкина проходили в связи с сокрытием двойного гражданства. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

«Галкин — гражданин Израиля и проживает в Израиле. Но миграционные службы о втором гражданстве не уведомил», — сказал собеседник ТАСС.

По данным Shot, брат Галкина* подозревается в «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства» (ст. 330.2 УК).

12 июня ТАСС, РБК и другие издания сообщили о проведении обысков у Дмитрия Галкина. Телеграм-канал 112 утверждал, что они связаны с делом о хищениях в Минобороны. По данным канала, следственные действия проходили в доме брата шоумена на Рублевке, у него изъяли носители информации и прочую технику.

Источник РБК, близкий к МВД, утверждал, что обыски проводятся в компании Дмитрия Галкина, которая занимается переоснащением БТР. Собеседник Shot в свою очередь отрицает, что обыски у Галкина связаны с Минобороны.

В базе СПАРК Дмитрий Галкин значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое производстит боевые машины, оружие, боеприпасы и автомобили специального назначения. За время своего существования компания заключила 300 госконтрактов на 18 млрд рублей, утверждал Life, ссылаясь на данные госзакупок.

Кроме того, полный тезка Дмитрия Галкина числится соучредителем компании «Оружейные мастерские». 12 июня стало известно, что оружейный завод имени В. А. Дегтярева требует взыскать с нее задолженность в размере более 2 млн рублей по договору поставки от 13 января 2023 года.

Шоумен Максим Галкин* после начала военной операции уехал из России. В сентября 2022 года Минюст внес его в реестр иноагентов. В 2023 году артист рассказал, что они с супругой Аллой Пугачевой уже давно граждане Евросоюза, но выбрали местом проживания Израиль.

* признан Минюстом России иноагентом