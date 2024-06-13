Завод им. В. А. Дегтярева хочет взыскать свыше 2 млн рублей с ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которого является Дмитрий Галкин, брат юмориста Максима Галкина*. Об этом сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.

Согласно определению о принятии искового заявления к производству, дело связано со «взысканием задолженности по договору поставки от 13.01.2023 г.».

«В суд поступил иск ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» к ООО «Оружейные мастерские». Сумма исковых требований составляет 2 млн 172 тыс. 771 рубль», — сказали в суде агентству ТАСС.

Дата рассмотрения иска пока не назначена, деталей претензий завода к предприятию в суде также не уточнили.

Завод им. В. А. Дегтярева занимается выпуском стрелкового оружия для нужд Минобороны. ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которого является Дмитрий Галкин, производит боеприпасы для нужд оборонного ведомства. Как заметил РБК, полный тезка брата Максима Галкина* входит в совет директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Life в 2022 году писал, ссылаясь на базы госзакупок, что ООО «ВПК» заключило с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд руб.

Вечером среды, 12 июня, РБК сообщил со ссылкой на близкий к МВД источник, что в компанию старшего брата Максима Галкина* пришли с обысками. Как отмечал собеседник издания, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР. Телеграм-канал «112» писал, что обыски прошли и в доме бизнесмена на Рублевке, они связаны с делом о хищениях в военном ведомстве. По данным телеграм-канала, у Галкина-старшего изъяли носители информации и прочую технику.

Младший брат Дмитрия Максим Галкин* неоднократно критиковал российскую военную операцию на Украине. В сентябре 2022 года Минюст России внес его в реестр иностранных агентов. Из данных реестра следовало, что артист получил этот статус за осуществление политической деятельности, а в графе «сведения об иностранных источниках» напротив фамилии артиста была указана Украина.

Сам Галкин* назвал надуманным повод, по которому ему присвоили статус иноагента. Шоумен заявил, что занимается не политической деятельностью, а «юмористическим жанром, политической сатирой». Галкин* подчеркивал, что «лет 10 назад» давал концерты на Украине, получая за них гонорары, но «уже много лет ни копейки с Украины» не получает.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов