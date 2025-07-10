Сотрудники Следственного комитета (СК) совместно с управлением собственной безопасности МВД провели серию обысков и задержаний среди полицейских Всеволожского района Ленобласти, включая представителей руководящего звена. По данным следствия, фигуранты могли оказывать покровительство предпринимателям — выходцам из одной из стран СНГ, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

По версии следствия, с 2023 года правоохранители систематически брали взятки за прикрытие деятельности коммерсантов. Последние, по версии следствия, незаконно нанимали иностранных рабочих и торговали в регионе контрафактным алкоголем и сигаретами. Обыски были проведены как в помещениях, принадлежащих подозреваемым, так и в местах реализации продукции неизвестного происхождения.

СК возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) после выявления фактов передачи денег от бизнесменов полицейским. Расследование ведет следственный отдел по Центральному району Петербурга.

Следствие считает, что в июле 2024 года один из бизнесменов организовал передачу взятки на сумму 154 тыс. рублей от предпринимателей Ленобласти сотрудникам правоохранительных органов. Взамен полицейские якобы предоставляли незаконное покровительство их коммерческой деятельности.

В числе подозреваемых по уголовному делу проходят сотрудники 87-го, 88-го, 97-го и 128-го отделов полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. Как пишет портал 47news, серьезные претензии могут быть предъявлены начальнику 128-го отдела полиции, подполковнику Сергею Короткову, которого следствие «воспринимает чуть ли не организатором схемы».

По данным 47news и телеграм-канала Mash на Мойке, предприниматели, которые работали под прикрытием правоохранителей, являются выходцами из Азербайджана.

Напряжение между Россией и Азербайджаном

В конце июня в российско-азербайджанских отношениях возникла напряженность после задержания свыше 50 граждан Азербайджана, подозреваемых в участии в этническом преступном сообществе, связанном с серией убийств и покушений в период с 2001 по 2011 год.

Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли. Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках. В СК сообщили, один из братьев Сафаровых умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

30 июня правоохранительные органы Азербайджана задержали руководителя агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Впоследствии суд санкционировал их арест по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации имущества, полученного преступным путем.

В начале июля азербайджанские СМИ опубликовали видеоматериалы с группой российских граждан, задержанных по подозрению в организации наркотрафика, онлайн-торговле запрещенными веществами и совершении киберпреступлений. На кадрах у задержанных заметны телесные повреждения. Среди арестованных — специалисты IT-сектора, предприниматели и туристы.

Тогда же в Екатеринбурге был задержан руководитель азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахин Шыхлински (Шихлинский). Его допросили в рамках расследования дела об организованной преступной группировке и вскоре отпустили.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недовольство Баку в связи с полицейскими рейдами, указал, что это обычная практика работы силовых ведомств, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».

В Кремле 2 июля сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными».