Киев никогда не получит от Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут их применять без поддержки со стороны западных стран. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
По словам эксперта, эту ракету невозможно подготовить к запуску без участия западных специалистов. Для наведения таких ракет применяется военный GPS, доступ к которому имеют только страны Запада, но ни США, ни государства-члены НАТО не пойдут на такой дестабилизирующий шаг, считает Козюлин.
«Есть военный GPS, который очень глубоко зашифрован. Шифр каждый день меняется, взломать его невозможно. У украинских военных нет доступа к этим кодам. Доступ к ним имеет ограниченное число стран. Так что только западные военные могут осуществить пуск ракеты Tomahawk», — отметил он.
Парламентская ассамблея НАТО является совещательным органом, не принимающим решений, а ее резолюции не носят обязательного характера.
В конце октября газета The New York Times (NYT) написала со ссылкой на источники, что требование предоставить Украине ракеты «Томагавк» дальностью действия 2,4 тыс. км содержится в секретном приложении к «плану победы» Зеленского, касающемся «пакета неядерного сдерживания». Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с изданием назвал это невыполнимой просьбой. По словам источников NYT, Киев не представил убедительных доводов относительно того, как он планирует использовать дальнобойное оружие.
После этого Зеленский заявил, что западные СМИ разгласили конфиденциальную информацию, опубликовав данные о просьбе Киева к США предоставить ракеты большой дальности Tomahawk. Украинский президент добавил, что просил в «плане победы» дальнобойное оружие и якобы пообещал применить его только в том случае, если Россия не остановит боевые действия и «не прекратит эскалацию». Зеленский назвал требование оружия дальнего действия «превентивным методом».
- Tomahawk — семейство многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности. Первые варианты поставили на вооружение еще в 1983 году, их использовали на кораблях и подводных лодках. Tomahawk многозадачен: он может носить и обычные боеприпасы, и кассетные, выполнять функции разведки. Причем изначально их создавали с ядерной боевой частью, последние из которых рекомендовали списать во время президентства Барака Обамы. Пусковые установки, с помощью которых возможен запуск Tomahawk находятся на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, наземных установок для их запуска нет.