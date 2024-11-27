Киев никогда не получит от Вашингтона крылатые ракеты Tomahawk, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут их применять без поддержки со стороны западных стран. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

По словам эксперта, эту ракету невозможно подготовить к запуску без участия западных специалистов. Для наведения таких ракет применяется военный GPS, доступ к которому имеют только страны Запада, но ни США, ни государства-члены НАТО не пойдут на такой дестабилизирующий шаг, считает Козюлин.

«Есть военный GPS, который очень глубоко зашифрован. Шифр каждый день меняется, взломать его невозможно. У украинских военных нет доступа к этим кодам. Доступ к ним имеет ограниченное число стран. Так что только западные военные могут осуществить пуск ракеты Tomahawk», — отметил он.

Днем 26 ноября Парламентская ассамблея НАТО по итогам заседания в канадском Монреале выступила с призывом к странам блока «предпринять срочные действия по обеспечению вступления Украины в альянс», а также передать Киеву ракеты средней дальности, в частности американские ракеты Tomahawk, которые ранее упоминались в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского.