В ближайшее время не стоит ожидать отмены антироссийских санкций со стороны США, а сообщения СМИ о том, что Вашингтон может пойти на такой шаг, следует расценивать как информационные вбросы, заявил «Ленте.ру» политолог Дмитрий Леви.

О том, что администрация нового президента США Дональда Трампа видит экономические возможности в снятии санкций с России и может поспособствовать их скорой отмене, недавно со ссылкой на источники в Вашингтоне написала газета Financial Times (FT).

Леви отметил, что в США нет консенсуса по поводу возможной отмены антироссийских санкций, а Трамп при всей его готовности к нововведениям в политике и экономике вряд ли пойдет против крупной промышленности, включая оружейную, которая привержена «идеологическому догмату о том, что Россия должна восприниматься исключительно негативно».

«Это удобно для внутреннего производства, для слоганов о мобилизации внутренних сил страны, для крупных промышленников и оружейных баронов. Трамп же решил связать свою политическую реальность — с новым бизнесом, крипоткомпаниями, финансовым сектором, а не с традиционной промышленностью. Однако нельзя сказать, что он выступает против этой промышленности», — отметил политолог.

То, что слухи о возможной скорой отмене антироссийских санкций распространяются через вполне авторитетные СМИ, Леви считает «стратегией торговли», которую может поощрять сам Трамп. В подтверждение этой версии эксперт напомнил, что президент США с момента прихода к власти сделал немало «резких и даже совсем странных» заявлений.

«Не нужно реагировать на подобного рода вбросы, скорее всего, их задача — прощупать почву и посмотреть на реакцию», — призвал Дмитрий Леви.

Напомним, накануне Евросоюз ввел 16-й по счету пакет санкций против России, в который вошли 48 физических лиц. Кроме того, под ограничительные меры попали российские банки и танкеры, которые в ЕС сочли участниками так называемого «теневого флота» для перевозки подсанкционной нефти.