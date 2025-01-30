Россияне, которые с ноября прошлого года находятся под стражей в Тунисе, подозреваются в причастности к терроризму, но конкретные обвинения им пока не предъявлены. Об этом сообщило посольство России в арабской республике.

«Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили “оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям”», — сообщили в дипмиссии (цитата по РИА Новости).

Все 11 задержанных неоднократно допрошены следователем, но обвинения им пока не предъявлены. В посольстве не исключили, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжелому основанию. Говорить о назначении даты судебного заседания пока рано, поскольку много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык аудио- и видеоматериалов, полученных правоохранителями, пояснили в диппредставительстве.

Задержанным предоставили адвоката и переводчика. Самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушение их прав не было, заявили в посольстве.

Россияне находятся в пяти разных тюрьмах, пишет РБК (по другим данным, в трех). Одна из них — Морнагия — известна строгими условиями содержания и пытками. Невеста одного из задержанных обратилась с письмом к президенту Туниса Каису Саиду, попросив его помочь со скорейшим освобождением россиян.

По словам девушки, в тюремных камерах, где содержатся арестованные, нет кроватей, постельных принадлежностей, теплых вещей и средств гигиены, есть проблемы с горячей водой. Невеста задержанного также сообщила, что россиян просят писать обращения на французском или арабском языках, которыми они не владеют, а переводчика для таких целей не предоставляют.

В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не занимается этим делом, писала «Газета.Ru». В итоге россияне оказались в правовой ловушке и фактически лишены возможности защищать свои права. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в связи с задержанием россиян рекомендовал воздержаться от поездок в Тунис.

Задержание туристов

Группа из 11 россиян в ноябре отправилась в населенный пункт Хайдра вблизи границы с Алжиром, чтобы посмотреть памятники античной архитектуры. После этого связь с ними пропала. По данным Ассоциации туроператоров России, туристы поехали в Тунис самостоятельно.

Район в провинции Кассерин, где задержали путешественников, находится под особым контролем местных сил безопасности, поскольку там расположены «объекты чувствительной инфраструктуры», сообщили RTVI в посольстве России в Тунисе. Некоторые из этих объектов находятся в ведении Минобороны республики. В приграничье также сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек, добавили в дипмиссии.