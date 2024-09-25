Причиной смерти актера Романа Мадянова стало онкологическое заболевание, сообщили телеграм-канал Shot и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. О смерти артиста на 63-м году жизни стало известно 25 сентября.

Как пишет Shot, Мадянов проходил противоопухолевое лечение — весной 2024 года ему диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого.

«Также в ходе обследования врачи выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени», — говорится в публикации.

Mash утверждает, что онкологическое заболевание обнаружили у Мадянова в 2020 году. По информации телеграм-канала, последний раз актер лежал в больнице в начале сентября, а в августе несколько дней находился в стационаре. Как утверждает Mash, в течение 2024 года Мадянов «стабильно лежал в больнице каждый месяц».

«Жаловался на одышку, кашель, говорил, что постоянно чувствует слабость», — говорится в публикации.

Состояние Мадянова ухудшилось за последнюю неделю — он терял сознание и отказывался от еды, пишет телеграм-канал «112».

В августе Shot сообщил, что Мадянова экстренно госпитализировали из-за проблем с тазобедренным суставом и диагностировали коксартроз. Агент актера в разговоре с RTVI назвала эту публикацию недостоверной.

В марте 2024 года «МК» писал, что Мадянова госпитализировали из-за онкологического заболевания. По информации издания, он обратился к медикам с жалобами на сильную слабость. Сам Мадянов тогда отреагировал фразой «Не дождутся» на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать информацию о наличии у него онкологического заболевания.

В июне актер Павел Трубинер сообщил об отмене до конца лета спектаклей с участием Мадянова.