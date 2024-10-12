Причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном, где погибли четыре человека, могло стать нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Предварительную версию случившегося передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — пояснил собеседник агентства. Он также сообщил, что ЧП произошло на автогазозаправочной станции.

Чеченские телеграм-каналы пишут, что пожар на АЗС начался, когда для перекачивания топлива из газовоза шланг подключили к резервуару заправки, причем воспламенилась именно машина. Сначала сотрудники станции пытались потушить пламя своими силами, но оно лишь сильнее разгоралось, а потом произошел взрыв, и огонь перекинулся на соседние постройки. В результате общая площадь возгорания достигла 900 кв. метров.

Взрыв на АЗС в Грозном: что известно

В результате детонации газа загоревшуюся цистерну с АЗС отшвырнуло на большое расстояние, она упала на тротуар и покатилась в направлении жилых домов. Из-за этой цистерны погибли три человека — женщина и двое детей, пятилетний и шестилетний. По неподтвержденным данным, это были мать, ее сын и дочь. Четвертой жертвой инцидента стал водитель газовоза, первым загоревшегося на заправке.

В министерстве здравоохранения Чечни сообщили, что за медицинской помощью после случившегося обратились пять человек. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Глава региона Рамзан Кадыров объявил, что берет расследование под личный контроль, и пообещал, что виновные в случившемся будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Пожар и взрыв полностью уничтожили автозаправочную станцию. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика готова оказать Чечне всю необходимую помощь и поддержку. «От имени дагестанцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», — написал Меликов в своём телеграм-канале.