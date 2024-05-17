Под угрозой уголовного преследования в России за уклонение от обязанностей иностранного агента находятся почти 120 человек, подсчитала «Медиазона»*. По ее данным, людей, получивших такой статус, в течение года как минимум дважды оштрафовали за нарушение требований закона об иноагентах.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий ответственность для иноагентов. Закон установил, что после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иноагента будет применяться уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона»*, Роскомнадзор (РКН) в марте подтвердил, что в отношении 13 иноагентов возбуждены уголовные дела за отсутствие маркировки в их материалах. После этого стало известно, что уголовные дела за неисполнение обязанностей иноагента возбуждены, в частности, против активистки Дарьи Серенко* и публициста Александра Невзорова*.

Согласно данным на сайтах районных судов, по итогам первого квартала 2024 года уже 119 человек, объявленных Минюстом иноагентами, получили как минимум два штрафа в течение года. Это означает, что все эти люди в любой момент могут стать фигурантами уголовных дел (неизвестно, сколько из них уже заведено).

По подсчетам «Медиазоны»*, минимум каждый второй из списка иноагентов — по меньшей мере 224 человека — хотя бы раз получал протокол по ст. 19.34 КоАП. В конце 2023 года на иноагентов начали «массово» составлять повторные протоколы, что из-за риска уголовного преследования «позволяет держать людей в подвешенном состоянии», говорится в публикации. У 50 иноагентов есть по три недавних штрафа, еще у шести человек — по четыре.

В среду 15 мая Путин подписал закон, запрещающий иноагентам баллотироваться на выборах любого уровня. До этого иноагентам уже запретили преподавать в госучреждениях, организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту или быть членами избирательных комиссий.

С декабря 2022 года в России действует закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно этому закону для присвоения статуса иноагента властям не нужно утверждать, что у человека есть иностранное финансирование, необходимо лишь доказать, что он находится под «иностранным влиянием».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов