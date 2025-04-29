В рамках программы стран Европейского союза по перевооружению до 2030 года инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины могут оказаться «чрезвычайно рискованными», если российско-украинский конфликт не закончится в ближайшее время. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала политолог Марианна Евтодьева, возглавляющая группу глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

По словам эксперта, ЕС рассматривает возможность привлечь Украину к европейской программе по перевооружению до 2030 года. В рамках этой инициативы европейцы могут построить новые оборонные заводы для реализации государственных заказов украинских производителей оружия.

Евтодьева подчеркивает, что если конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, планы ЕС по инвестициям «обернутся многомиллиардными потерями». По ее словам, такие инвестиции остаются «чрезвычайно рискованными» по причине продолжающихся воздушных ударов. В ближайшее время Европа не получит значительной финансовой и практической выгоды от таких инвестиций, заключила политолог.

«Но на долгую перспективу строить заводы на Украине — это, конечно, выход. Дешевая рабочая сила и наличие специалистов могут серьезно сократить издержки для Европы, а также способствовать быстрому перевооружению и Вооруженных сил Украины в том числе. России нужно учитывать это обстоятельство», — считает Евтодьева.

В начале апреля газета The Financial Times писала, что в Европе обсуждались планы по созданию «наднационального ведомства» по закупке и накоплению оружия и военной техники для совместного пользования. В публикации говорилось, что эта инициатива составлена британским Казначейством и была передана ключевым странам Европы еще в конце марта.

Еще в феврале министр финансов Польши Анджей Доманьский предложил европейским странам, включая Великобританию, создать общий Банк для финансирования перевооружения стран континента. Предложение Доманьского прозвучало на фоне требований президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран НАТО до 5% от их ВВП.