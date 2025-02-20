В отборе на Олимпиаду-2026, который пройдет в Пекине в сентябре 2025 года, будут участвовать российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, эта пара — единственные кандидаты в списке фигуристов-танцоров. «Дуэт уже накатывает новые программы и решил пропустить финал Гран-при России, чтобы избежать травм», — рассказал собеседник издания.

О том, что российские спортсмены могут быть допущены к Играм 2026 года, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил в конце 2024 года. Квалификационные соревнования состоятся в столице КНР предстоящей осенью — 17-21 сентября. От России в них могут участвовать по одному атлету или паре в каждой дисциплине, которые на Олимпиаде будут выступать в нейтральном статусе.

Российская Федерация фигурного катания на коньках должна определиться с кандидатами на участие в Олимпийских играх 2026 года до конца текущего месяца — то есть до истечения срока осталось менее 10 дней.

Александра Степанова и Иван Букин являются четырехкратными чемпионами России, завоевали три бронзовых медали и два серебра на чемпионатах Европы. На Играх-2022 они заняли шестое место.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что российских участников квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года будет выбирать не руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а представители Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я проконсультировалась с (генеральным директором ФФККР) Александром Коганом — новое положение вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас?» — поделилась Тарасова.