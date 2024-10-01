Американский лидер Джо Байден в частных разговорах жалуется, что его имя и достижения пропали из политической повестки после того, как он вышел из президентской гонки, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, Байдену также приходится мириться с тем, что вице-президент Камала Харрис, сменившая его в предвыборной гонке, перестала упоминать его в своих речах. Кроме того, действующего главу США якобы задело высказывание Харрис о том, что она «очевидно, не Джо Байден».

Такую фразу Харрис сказала во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, который настаивал, что ее экономическая политика не отличается от той, которую проводит Байден. Вице-президент в ответ заявила, что предлагает «новое поколение лидеров для страны».

Между тем источники NBC подчеркнули, что Байден понимает политические причины, по которым его имя редко упоминается в ходе предвыборной кампании. Как отмечает телеканал, сейчас Харрис «пробивает себе дорогу как кандидат в [президенты] и решает ключевой вопрос, который возникает у избирателей <…> — чем она будет отличаться от Джо Байдена».

Собеседники NBC добавили, что Байден хочет победы Харрис, о чем в том числе говорил ей лично: «Самое главное, чтобы ты победила». Высокопоставленный помощник Байдена отметил, что тот ежедневно общается с Харрис и регулярно спрашивает, не может ли он еще чем-то ей помочь.

«Он хочет сделать все возможное, чтобы поддержать ее», — сказал источник издания.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал информацию о жалобах Байдена «необоснованными утверждениями», которые не соответствуют истине.