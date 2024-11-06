Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис намерена 6 ноября позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы признать его победу на президентских выборах. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее помощников.

В штабе Харрис пока не объявили, когда именно кандидат от демократов выступит с официальным заявлением, однако в течение среды она должна выступить в столичном Говардском университете. Сейчас она готовит свою речь, добавил один из источников канала.

Reuters пишет, что Харрис выступит с публичным заявлением в 18.00 среды (02.00 четверга мск).

Действующий президент США Джо Байден также намерен позвонить Трампу, передает NBC. Он также планирует пригласить республиканца в Белый дом и присутствовать на его инаугурации — то есть «сделать все то, чего Трамп не сделал, когда Байден победил в 2020 году», сообщил американский чиновник.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября, по их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Одержав победу в Висконсине, республиканец преодолел необходимый для избрания порог в 270 голосов. Победу Трампа уже подтвердили крупнейшие СМИ, такие как Associated Press, CNN и Reuters.

Влияние победы Трампа на СВО

Политолог Сергей Марков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что завтра Трамп с «высокой вероятностью» может позвонить президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы предложить им «китайский вариант» разрешения конфликта.

«То есть остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения и начать переговоры. Зеленский согласится, потому что украинская армия проигрывает, а Путин откажется, потому что российская армия выигрывает», — убежден собеседник издания.

Он допустил, что Трамп предложит гарантии того, что он не будет вооружать украинскую армию.

«Но слов недостаточно. Ничего не сдвинется с мертвой точки, потому что Запад слишком далек от понимания того, что он должен гарантировать России безопасность и должен гарантировать безопасность жителям Украины — не от российской армии, а от фашистской хунты, которую, собственно, Запад и установил на Украине», — сказал Марков.

По сведениям Financial Times, украинские военные опасаются, что после вступления Дональда Трампа в президентскую должность поддержка со стороны США может прекратиться. В то же время высокопоставленные украинские политики считают, что республиканец способен изменить подход Запада к конфликту.

Подробнее о том, как победа Трампа на президентских выборах может повлиять на российско-украинский конфликт, читайте в материале RTVI